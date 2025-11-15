WEEK-END ANNIVERSAIRE 1AN DES JAJALOGUES Béziers

WEEK-END ANNIVERSAIRE 1AN DES JAJALOGUES

2 Place Pierre Semard Béziers Hérault

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Les Jajalogues et les Halles de Béziers fêtent leur premier anniversaire venez profiter d’un week-end festif et convivial !

2 Place Pierre Semard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 28 73

English :

Les Jajalogues and Les Halles de Béziers celebrate their first anniversary: come and enjoy a festive and convivial weekend!

German :

Les Jajalogues und Les Halles de Béziers feiern ihren ersten Geburtstag: Genießen Sie ein festliches und geselliges Wochenende!

Italiano :

Le Jajalogues e Les Halles de Béziers festeggiano il loro primo anniversario: venite a trascorrere un fine settimana di festa e convivialità!

Espanol :

Los Jajalogues y Les Halles de Béziers celebran su primer aniversario: ¡venga a disfrutar de un fin de semana festivo y de convivencia!

