WEEK-END ANNIVERSAIRE 1AN DES JAJALOGUES Béziers
WEEK-END ANNIVERSAIRE 1AN DES JAJALOGUES Béziers samedi 15 novembre 2025.
WEEK-END ANNIVERSAIRE 1AN DES JAJALOGUES
2 Place Pierre Semard Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Les Jajalogues et les Halles de Béziers fêtent leur premier anniversaire venez profiter d’un week-end festif et convivial !
Les Jajalogues et les Halles de Béziers fêtent leur premier anniversaire venez profiter d’un week-end festif et convivial ! .
2 Place Pierre Semard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 28 73
English :
Les Jajalogues and Les Halles de Béziers celebrate their first anniversary: come and enjoy a festive and convivial weekend!
German :
Les Jajalogues und Les Halles de Béziers feiern ihren ersten Geburtstag: Genießen Sie ein festliches und geselliges Wochenende!
Italiano :
Le Jajalogues e Les Halles de Béziers festeggiano il loro primo anniversario: venite a trascorrere un fine settimana di festa e convivialità!
Espanol :
Los Jajalogues y Les Halles de Béziers celebran su primer aniversario: ¡venga a disfrutar de un fin de semana festivo y de convivencia!
L’événement WEEK-END ANNIVERSAIRE 1AN DES JAJALOGUES Béziers a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE