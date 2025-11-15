WEEK-END ANNIVERSAIRE DES HALLES DE BÉZIERS Béziers

WEEK-END ANNIVERSAIRE DES HALLES DE BÉZIERS

Les Halles fêtent leur premier anniversaire ! Un week-end festif avec concerts, animations, brunch, jeux et dégustations pour célébrer le trophée du Plus beau marché de France .

Les Halles en fête pour leur premier anniversaire ! Deux jours de convivialité, de musique et de gourmandise pour célébrer ensemble cette première année et le Trophée du plus beau marché de France.

Samedi 15 novembre

Dès 8h grand marché des Halles

Village des enfants (jeux, maquillage, structures gonflables)

Concerts live, banda et animations musicales toute la journée

Démonstrations culinaires et dégustations

11h30 inauguration du trophée et discours du Maire

Soirée festive avec concerts et DJ

Dimanche 16 novembre

Café offert dès 8h

Brunch des étaliers à partir de 10h

Concert live pour clôturer le week-end

Roue de la chance, cadeaux, jeux et surprises tout au long du week-end ! .

Place Pierre Semard Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Les Halles celebrates its first birthday! A festive weekend of concerts, entertainment, brunch, games and tastings to celebrate the Most Beautiful Market in France award.

German :

Les Halles feiert ihren ersten Geburtstag! Ein festliches Wochenende mit Konzerten, Animationen, Brunch, Spielen und Verkostungen, um die Trophäe Schönster Markt Frankreichs zu feiern.

Italiano :

Les Halles festeggia il suo primo compleanno! Un weekend di festa con concerti, intrattenimento, brunch, giochi e degustazioni per celebrare il premio Mercato più bello di Francia .

Espanol :

Les Halles celebra su primer cumpleaños Un fin de semana festivo con conciertos, espectáculos, brunch, juegos y degustaciones para celebrar el premio al Mercado más bonito de Francia .

