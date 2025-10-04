Week-end anniversaire : le Musée de l’Homme fête ses dix ans ! Musée de l’Homme PARIS

Le musée fête les 10 ans de sa réouverture. Pour célébrer cette décennie riche en découvertes, venez vivre un week-end exceptionnel placé sous le signe de la préhistoire, de la science, de la créativité… et de la fête !

En continu tout au long du week-end

Un nouvel espace pour les familles : cap sur la préhistoire !

À l’occasion de cet anniversaire, le musée dévoile un tout nouvel espace dédié aux enfants et à leurs familles. Soyez les premiers à explorer ce nouvel espace familles accessible aux plus jeunes, et voyagez ensemble dans le passé de l’humanité : fabriquez un abri de Néandertalien, allumez un feu comme un Homo erectus, grimpez dans un arbre à la manière de Lucy l’Australopithèque et décorez une paroi de grotte comme nos lointains ancêtres Homo sapiens… Une immersion ludique et interactive dans la vie des familles préhistoriques.

Tarifs et modalité de réservation : entrée libre dans la limite des places disponibles, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : familles, pour les moins de 11 ans

Lieu : Espace Familles

Ariol au Musée de l’Homme : un guide pas comme les autres !

Explorez la Galerie de l’Homme en compagnie d’Ariol et de sa bande d’amis grâce à un livret illustré plein d’humour et de surprises. Une aventure drôle et éducative pour voir la Galerie de l’Homme à travers les lunettes du petit âne bleu.

Tarifs et modalité de réservation : en accès libre à l’entrée de la Galerie de l’Homme, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : tout public

Lieu : Galerie de l’Homme

Samedi 4 octobre

Lecture en musique du conte inédit « Alma et la Vénus d’Ivoire » par Léonor de Recondo

Laissez-vous porter par une lecture en musique, douce et poétique, qui vous plongera au cœur de la préhistoire. Partez à la rencontre d’Alma, une enfant espiègle qui vit parmi les mammouths laineux, rhinocéros, félins à dents de sabre et rennes majestueux.

En présence du préhistorien Eric Robert.

Une séance de dédicace vous attend ensuite à la boutique du musée.

Horaire et lieu : rendez-vous à 11h15 dans l’Auditorium Jean Rouch

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : dès 5 ans

Visite guidée des réserves du musée

Une plongée inédite dans les coulisses du musée, à la découverte des collections et du travail des scientifiques.

Horaires et lieu : rendez-vous à 11h15 et 14h15 à l’accueil du musée

Durée : 1h15

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : tout public

Visite guidée « Aux origines du genre »

Naît-on femme ou homme, ou le devient-on ? Sexe, genre : quelle différence ? Et depuis quand ? Cette visite vous plonge dans l’histoire des sciences pour découvrir ce que les fossiles humains révèlent sur les normes de genre dès la Préhistoire. Une façon surprenante de mieux comprendre les origines nos représentations du « féminin » et « masculin ».

Horaire et lieu : rendez-vous à 11h30 à l’accueil du musée

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : adultes

Atelier « Peindre à la préhistoire »

Mettez-vous dans la peau d’un artiste préhistorique en testant différentes techniques de peinture rupestre. Puis, glissez-vous dans celle d’un archéologue en apprenant la méthode du relevé scientifique. Un atelier immersif pour tout savoir sur l’art pariétal !

Horaires et lieu : rendez-vous à 11h30, 14h30 et 16h, dans l’Atrium Paul Rivet

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : dès 6 ans

Atelier « Histoires de graines »

Avec l’aide des scientifiques du Musée de l’Homme, découvrez les secrets du voyage des graines qui, au fil des siècles, ont nourri l’humanité. Un atelier captivant pour petits et grands gourmands de science !

Horaires et lieu : rendez-vous à 14h et 16h30 dans l’Atrium Paul Rivet

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : dès 5 ans

Spectacle musical « Ariol Show » par Emmanuel Guibert et Marc Boutavant

Retrouvez Ariol sur scène dans un spectacle festif et musical ! Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, les créateurs du célèbre petit âne bleu, vous entraînent dans une lecture joyeuse et rythmée. Puis, à vous de jouer : participez à la création d’une fresque géante et collective sur le thème de la préhistoire, où Ariol et ses amis s’invitent dans l’Histoire !

Horaire et lieu : rendez-vous à 15h dans l’Auditorium Jean Rouch

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : tout public

Visite guidée « Nous et les autres »

Comment l’image de notre identité et celle de « l’autre » se construisent-ils ? Quels mécanismes mènent à la catégorisation, à la hiérarchisation puis au racisme entre les humains ? Comment se passait la cohabitation, il y a des dizaines de milliers d’années, entres espèces humaines différentes ? Une visite pour interroger nos rapports entre humains et les regards portés sur nos différences.

Horaire et lieu : rendez-vous à 16h à l’accueil du musée

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : adultes

Les tête-à-tête : des dialogues privilégiés avec les scientifiques

Rencontrez dans la Galerie de l’Homme des spécialistes passionnants autour de sujets variés.

« À la rencontre de nos lointains ancêtres », avec la paléoanthropologue Sandrine Prat, rendez‑vous à 11h15 et 12h30 devant le moulage de Lucy, 1 er étage « Les protections mystiques du car rapide sénégalais », avec l’anthropologue Alain Epelboin, rendez‑vous à 12h15, 14h15 et 15h45 devant le car rapide sénégalais, 2 e étage « Langage, genre et intelligence artificielle », avec le linguiste Marc Allasonnière-Tang, rendez‑vous à 12h30, 15h et 17h30 devant le mur des langues, 1 er étage « L’odyssée des gènes et au-delà », avec l’anthropologue et généticienne Evelyne Heyer, rendez‑vous à 13h30, 16h15 et 17h30 devant le dispositif « Mon bébé à la carte », 2 e étage ; « Les relations entre Néandertal et le monde animal », avec la préhistorienne Marylène Patou-Mathis, rendez‑vous à 14h, 15h30 et 17h30 devant la caverne des ancêtres, 1 er étage « Le buisson de l’évolution humaine », avec la paléoanthropologue Dominique Grimaud-Hervé, rendez‑vous à 14h30 et 17h30 devant le plateau du peuplement du genre Homo, 1 er étage ; « De la cueillette au supermarché : notre héritage alimentaire », avec l’archéobotaniste Charlène Bouchaud, rendez‑vous à 15h15 devant la vitrine « domestiquer les plantes et les animaux », 2 e étage ; « Quand l’orang-outan questionne les sciences : entre nature, langage et humanité », avec l’ethnobiologiste Serge Bahuchet, rendez‑vous à 16h30 et 17h30 à côté du mur des langues, 1 er étage.

Tarifs et modalité de réservation : en accès libre, inclus dans le prix du billet d’entrée

Durée : 1h

Publics (âge) : tout public

Les mini-conférences du jour : des rencontres passionnantes !

(Re)découvrez la science autrement à travers ces mini-conférences de 30 minutes avec des experts, autour de sujets qui racontent notre humanité.

12h15 : « Les premières traces de peuplement en Amérique du Sud », avec l’archéologue Antoine Lourdeau ;

13h : « Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? », avec le démographe Gilles Pison ;

17h15 : « Quand le désert révèle les secrets de la Préhistoire », avec la préhistorienne Alice Leplongeon ;

18h : « Les premières traces de peuplement en Amérique du Sud », avec l’archéologue Antoine Lourdeau.

Lieu : rendez-vous dans l’Auditorium Jean Rouch

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Durée : 30 minutes

Publics (âge) : adultes

Dimanche 5 octobre

Lecture en musique du conte inédit « Alma et la Vénus d’Ivoire » par Léonor de Recondo

Laissez-vous porter par une lecture en musique, douce et poétique, qui vous plongera au cœur de la préhistoire. Partez à la rencontre d’Alma, une enfant espiègle qui vit parmi les mammouths laineux, rhinocéros, félins à dents de sabre et rennes majestueux.

En présence du préhistorien Eric Robert.

Une séance de dédicace vous attend ensuite à la boutique du musée.

Horaire et lieu : rendez-vous à 11h15 dans l’Auditorium Jean Rouch

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : dès 5 ans

Visite guidée des réserves du musée

Une plongée inédite dans les coulisses du musée, à la découverte des collections et du travail des scientifiques.

Horaires et lieu : rendez-vous à 11h15 et 14h15 à l’accueil du musée

Durée : 1h15

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : tout public

Visite guidée « Nous et les autres »

Comment l’image de notre identité et celle de « l’autre » se construisent-ils ? Quels mécanismes mènent à la catégorisation, à la hiérarchisation puis au racisme entre les humains ? Comment se passait la cohabitation, il y a des dizaines de milliers d’années, entres espèces humaines différentes ? Une visite pour interroger nos rapports entre humains et les regards portés sur nos différences.

Horaire et lieu : rendez-vous à 11h30 à l’accueil du musée

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : adultes

Atelier « Peindre à la préhistoire »

Mettez-vous dans la peau d’un artiste préhistorique en testant différentes techniques de peinture rupestre. Puis, glissez-vous dans celle d’un archéologue en apprenant la méthode du relevé scientifique. Un atelier immersif pour tout savoir sur l’art pariétal !

Horaires et lieu : rendez-vous à 11h30, 14h30 et 16h, dans l’Atrium Paul Rivet

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : dès 6 ans

Visite guidée « Aux origines du genre »

Naît-on femme ou homme, ou le devient-on ? Sexe, genre : quelle différence ? Et depuis quand ? Cette visite vous plonge dans l’histoire des sciences pour découvrir ce que les fossiles humains révèlent sur les normes de genre dès la Préhistoire. Une façon surprenante de mieux comprendre les origines nos représentations du « féminin » et « masculin ».

Horaire et lieu : rendez-vous à 16h à l’accueil du musée

Durée : 1h

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Publics (âge) : adultes

Les tête-à-tête : des dialogues privilégiés avec les scientifiques

Rencontrez dans la Galerie de l’Homme des spécialistes passionnants autour de sujets variés.

« Le buisson de l’évolution humaine », avec la paléoanthropologue Dominique Grimaud-Hervé, rendez‑vous à 11h15 devant le plateau du peuplement du genre Homo, 1 er étage ;

étage ; « Tout savoir (ou presque) sur les Néandertaliens », avec le paléoanthropologue Antoine Balzeau, rendez‑vous à 11h30 et 15h30 devant la caverne des ancêtres, 1 er étage « À la découverte des liens familiaux dans les sociétés humaines à partir de l’ADN », avec l’anthropologue et généticienne Raphaëlle Chaix, rendez‑vous à 11h45 et 14h15 devant la vitrine « identités plurielles », 1 er étage « Les protections mystiques du car rapide sénégalais », avec l’anthropologue Alain Epelboin, rendez‑vous à 12h, 15h15 et 17h30 devant le car rapide sénégalais, 2 e étage « Langage, genre et intelligence artificielle », avec le linguiste Marc Allasonnière-Tang, rendez‑vous à 12h30 devant le mur des langues, 1 er étage « Les mystères de la paléogénétique », avec la paléogénéticienne Céline Bon, rendez‑vous à 12h30, 15h et 17h devant la vitrine « domestiquer les plantes et les animaux », 2 e étage « L’évolution du cerveau humain », avec le paléoanthropologue Antoine Balzeau, rendez‑vous 13h, 14h15 et 17h devant la vitrine des cerveaux, 1 er étage « L’incroyable histoire du mammouth gravé de la Madeleine », avec le préhistorien Eric Robert, rendez‑vous à 14h et 15h30 dans la mezzanine « La révolution du plastique dans l’artisanat saharien », avec l’ethnologue Tatiana Fougal, rendez‑vous à 14h et 16h30 devant la vitrine « Mondialisation et affirmations identitaires », 2 e étage « Quand l’orang-outan questionne les sciences : entre nature, langage et humanité », avec l’ethnobiologiste Serge Bahuchet, rendez‑vous à 14h et 16h15 à côté du mur des langues, 1 er étage ; « L’odyssée des gènes et au-delà », avec l’anthropologue et généticienne Evelyne Heyer, rendez‑vous à 14h30 et 16h15 devant le dispositif « Mon bébé à la carte », 2 e étage ; « Les petits secrets des langues du monde », avec le linguiste et généticien Franz Manni, rendez‑vous à 14h30 et 17h devant le mur des langues, 1 er étage.

Tarifs et modalité de réservation : en accès libre, inclus dans le prix du billet d’entrée

Durée : 1h

Publics (âge) : tout public

Les mini-conférences du jour : des rencontres passionnantes !

(Re)découvrez la science autrement à travers ces mini-conférences de 30 minutes avec des experts, autour de sujets qui racontent notre humanité.

12h30 : « Quand le désert révèle les secrets de la Préhistoire », avec la préhistorienne Alice Leplongeon ;

13h15 : « Homo luzonensis, le cousin inattendu », avec le paléoanthropologue Florent Détroit ;

14h : « Naître, grandir, aimer et mourir : la grande histoire du cycle de la vie », avec le biodémographe Samuel Pavard ;

14h45 : « Les singes aussi ont des messages à transmettre ! », avec l’éthologue spécialiste des primates Audrey Maille ;

15h30 : « Collections préhistoriques et histoire coloniale en Asie du Sud-Est », avec l’historienne Adèle Chevalier ;

16h15 : « Les points communs entre primates humains et non-humains », avec la primatologue Shelly Masi ;

17h : « Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? », avec le démographe Gilles Pison ;

17h45 : « Homo luzonensis, le cousin inattendu », avec le paléoanthropologue Florent Détroit.

Lieu : rendez-vous dans l’Auditorium Jean Rouch

Tarifs et modalité de réservation : sur réservation via la billetterie en ligne, inclus dans le prix du billet d’entrée

Durée : 30 minutes

Publics (âge) : adultes

Venez célébrer avec nous une décennie de découvertes et d’émerveillement au Musée de l’Homme. Animations, rencontres, expériences, visites inédites… Un événement pour toute la famille, à ne pas manquer.

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

payant

Les activités sont inclus dans le prix du billet.

Tout public.

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 PARIS

https://www.mnhn.fr/fr/anniversaire/week-end-anniversaire-le-musee-de-l-homme-fete-ses-dix-ans