Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-22

2025-11-21

Ne ratez pas le week-end après skii organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wasselonne !

Vendredi soir Soirée Electro animée les Elsass Brothers

Samedi soir Soirée Après Ski avec l’Orchestre Stéréo !

Payant, sur réservation uniquement.

Plus d’informations à venir sur les pages Facebook & Instagram de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wasselonne .

rue Pierre Heili Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est amicalepompierswasselonne@gmail.com

L’événement Week-end après-ski Wasselonne a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble