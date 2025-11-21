Week-end après-ski Wasselonne
Week-end après-ski Wasselonne vendredi 21 novembre 2025.
Week-end après-ski
rue Pierre Heili Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-21
Ne ratez pas le week-end après skii organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wasselonne !
Vendredi soir Soirée Electro animée les Elsass Brothers
Samedi soir Soirée Après Ski avec l’Orchestre Stéréo !
Payant, sur réservation uniquement.
Plus d’informations à venir sur les pages Facebook & Instagram de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Wasselonne .
rue Pierre Heili Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est amicalepompierswasselonne@gmail.com
