Week-end artistique Le Domaine du Bourg Gannay-sur-Loire

Week-end artistique

Le Domaine du Bourg 4 chemin des Terriens Gannay-sur-Loire Allier

Tarif : 426 – 426 – 486 EUR

Date :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22



2026-03-20

PYGMENTS Creative Studio propose une immersion artistique de 3 jours au Domaine du Bourg à Gannay-sur-Loire, au cœur de la campagne bourbonnaise.

Le Domaine du Bourg 4 chemin des Terriens Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 25 93 04 pygmentscreativestudio@gmail.com

English :

PYGMENTS Creative Studio offers a 3-day artistic immersion at Domaine du Bourg in Gannay-sur-Loire, in the heart of the Bourbonnais countryside.

