Week-end atelier vocal Maison des associations Royan
samedi 24 octobre 2026 · Maison des associations · Royan
Informations pratiques
Royan
Week-end atelier vocal
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Nicolas Leguet, formateur vocal et passeur de chant, propose une exploration vocale autour de chants populaires polyphoniques issus de la Géorgie et du bassin méditerranéen.
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 03 03 03 domidiese@gmail.com
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English :
Nicolas Leguet, a vocal coach and singing instructor, offers a vocal exploration centered on polyphonic folk songs from Georgia and the Mediterranean region.
L’événement Week-end atelier vocal Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan
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