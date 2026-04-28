Week-end atelier vocal Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Week-end atelier vocal

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Nicolas Leguet, formateur vocal et passeur de chant, propose une exploration vocale autour de chants populaires polyphoniques issus de la Géorgie et du bassin méditerranéen.

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 03 03 03 domidiese@gmail.com

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English :

Nicolas Leguet, a vocal coach and singing instructor, offers a vocal exploration centered on polyphonic folk songs from Georgia and the Mediterranean region.

L’événement Week-end atelier vocal Royan a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Royan