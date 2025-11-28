Week-end au profit du téléthon Bas-en-Basset
Week-end au profit du téléthon Bas-en-Basset vendredi 28 novembre 2025.
Week-end au profit du téléthon
Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
Week-end au profit du téléthon avec les associations bassoises
.
Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 72 37
English :
Weekend in aid of the telethon with local associations
German :
Wochenende zugunsten des Telethons mit den Vereinen von Bassois
Italiano :
Weekend in favore di Telethon con le associazioni locali
Espanol :
Fin de semana a beneficio del telemaratón con las asociaciones locales
L’événement Week-end au profit du téléthon Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron