WEEK-END AUX AILES Atelier des Avions Toulouse

WEEK-END AUX AILES Atelier des Avions Toulouse samedi 11 octobre 2025.

WEEK-END AUX AILES

Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Deux jours pour plonger au cœur d’une collection unique découvrez des machines d’exception et rencontrez ceux qui les ont fait revivre !

Installez-vous aux commandes des avions !

Pour cette nouvelle édition, les Ailes Anciennes Toulouse vous convie à une immersion autour de la sécurité aérienne et des métiers du secours. Entre gendarmerie de l’air, sapeurs-pompiers d’Airbus et pièces exceptionnelles (sièges éjectables, parachutes, camion des années 30), la visite mêle pédagogie et coulisses. Pour l’occasion, les bénévoles ouvrent plusieurs cockpits, tandis que partenaires et invités anciens de Microturbo, étudiants de l’IPSA, artistes “maison” et auteurs animent stands et échanges. L’Aérothèque et Cap Avenir Concorde sont également de la partie.

Bon à savoir

– Stationnement utiliser impérativement le parking du site Aéroscopia situé rue Turcat.

– Restauration sur place Le Restaurant d’Aéroscopia (cuisine traditionnelle) & Foodtruck Le Tommy’s (burgers, sandwiches, snacks) 12 .

Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 78 10 contact@aatlse.org

English :

Two days to delve into the heart of a unique collection: discover exceptional machines and meet the people who brought them back to life!

German :

Zwei Tage lang können Sie in eine einzigartige Sammlung eintauchen: Entdecken Sie außergewöhnliche Maschinen und lernen Sie die Menschen kennen, die sie wieder zum Leben erweckt haben!

Italiano :

Due giorni per addentrarsi nel cuore di una collezione unica: scoprire macchine eccezionali e incontrare le persone che le hanno riportate in vita!

Espanol :

Dos días para adentrarse en el corazón de una colección única: descubra algunas máquinas excepcionales y conozca a las personas que las han devuelto a la vida

L’événement WEEK-END AUX AILES Toulouse a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE