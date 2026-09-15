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AGENDA · Toulouse

WEEK-END AUX AILES Atelier des Avions Toulouse

samedi 3 octobre 2026 · Atelier des Avions · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Atelier des Avions
Adresse
AILES ANCIENNES TOULOUSE
Ville
31700 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base - plein tarif

Toulouse

WEEK-END AUX AILES

Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Deux jours pour plonger au cœur d’une collection unique : découvrez des machines d’exception et rencontrez ceux qui les ont fait revivre !
Installez-vous aux commandes des avions !

Pour cette nouvelle édition, les Ailes Anciennes Toulouse vous convie à une immersion autour de la marine nationale. Cette institution fête, cette année, ses 400 ans, à cette occasion découvrez le véhicule de présentation du CIRFA Marine.

Pour l’occasion, les bénévoles ouvrent plusieurs cockpits, tandis que partenaires et invités – anciens de Microturbo, dessinateurs, conteur et auteurs – animent stands et échanges. L’Aérothèque et Cap Avenir Concorde sont également de la partie.

Bon à savoir :
– Stationnement : utiliser impérativement le parking du site Aéroscopia situé rue Turcat.
– Restauration sur place : Le Restaurant d’Aéroscopia (cuisine traditionnelle) & Foodtruck Le Tommy’s (burgers, sandwiches, snacks) 12  .

Atelier des Avions AILES ANCIENNES TOULOUSE Toulouse 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 78 10  contact@aatlse.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two days to delve into the heart of a unique collection: discover exceptional machines and meet the people who brought them back to life!

L’événement WEEK-END AUX AILES Toulouse a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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