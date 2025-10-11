Week-end Aux couleurs de la Mongolie Sainte-Maure-de-Touraine

Week-end Aux couleurs de la Mongolie Sainte-Maure-de-Touraine samedi 11 octobre 2025.

Week-end Aux couleurs de la Mongolie

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Un souffle venu des steppes débarque à Sainte-Maure-de-Touraine !

Les 11 et 12 octobre, le Château des Rohan se transforme en escale mongole pour un week-end unique Aux couleurs de la Mongolie .

Au programme concert du groupe Argusan, démonstration de fauconnerie et vols de rapaces, danses traditionnelles mongoles, contes, conférences et projection-débat, ateliers tir à l’arc, calligraphie, jeux traditionnels…

Et bien sûr… dégustation de spécialités mongoles !

Un voyage culturel, artistique et gourmand, à vivre en famille ou entre amis.

Prêts pour l’aventure ? .

Rue du Château Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12 com-culture@sainte-maure-de-touraine.fr

English :

A breath of fresh air from the steppes comes to Sainte-Maure-de-Touraine!

On October 11 and 12, the Château des Rohan is transformed into a Mongolian stopover for a unique weekend: Aux couleurs de la Mongolie .

German :

Ein Hauch aus der Steppe landet in Sainte-Maure-de-Touraine!

Am 11. und 12. Oktober verwandelt sich das Château des Rohan für ein einzigartiges Wochenende in eine mongolische Zwischenstation: In den Farben der Mongolei .

Italiano :

Una ventata di aria fresca dalle steppe arriva a Sainte-Maure-de-Touraine!

L’11 e il 12 ottobre, lo Château des Rohan si trasformerà in una tappa mongola per un weekend unico: I colori della Mongolia .

Espanol :

¡Un soplo de aire fresco de las estepas llega a Sainte-Maure-de-Touraine!

Los días 11 y 12 de octubre, el Château des Rohan se transformará en una escala mongola para un fin de semana único: Los colores de Mongolia .

