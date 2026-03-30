Week-end aux Halles de Montréal salle des fêtes « Les Halles » Montréal 11 et 12 avril Plein tarif: 15€ · Tarif réduit : 12€· Tarif Adhérent : 10€· Tarif moins de 12 ans : 5€. Possibilté de Pass pour les 2 spectacles: 25€ / 20€ / 17€ / 8€ Vernissage : Entrée libre

« Nous vous embarquons pour 2 voyages musicaux et théâtraux hauts en couleurs. Et pour ouvrir le bal de ces festivités, le Cercle Culturel vous invite au vernissage de l’exposition Textiles et toiles.

**Le samedi 11 avril à 20h45**

**Le Trio Zafrani** propose des compositions originales inspirées de Bach à travers des interprétations tantôt Jazz, tantôt baroques, tantôt orientales, parfois électro.

L’immense maitrise de ces artistes de formation classique rend toutes les fantaisies possibles tant par la grâce de leurs instruments que par la magie de la voix.

Caroline Champy-Tursun : Chant / Clavier / Looper

Isabelle Cirla : Clarinette basse

Auguste Harlé : Violoncelle.

**Le dimanche 12 avril à 17h**

C’est **Simona Boni**, comédienne, danseuse et chanteuse qui, dans Na’Ni et puis un jour tu vis, convoque l’italie de son enfance à travers une galerie de personnages drôles et attachants. Elle célèbre le désir de liberté, d’émancipation, l’envie d’être soi dans un réjouissant voyage initiatique.

Ces deux spectacles auront lieu aux Halles, rue de la mairie, avec possibilité de petite restauration avant spectacle le samedi, à partir de 19h45

**Le samedi 11 à 18 h salle Mazières**

Et pour ouvrir le bal de ces festivités, le Cercle Culturel vous invite au vernissage de l’exposition Textiles et toiles où Andrée Hudelle Prehu artiste voyageuse et tisseuse de génie désormais installée dans le minervois, présentera ses splendides créations à la croisée de l’art et de l’artisanat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou/evenements/week-end-culturel-a-montreal 06 95 00 63 60 resa@loreilleduhibou.com

salle des fêtes « Les Halles » Rue de la mairie 11290 Montréal Montréal 11290 Aude



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