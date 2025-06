Week-end Bachakiz au Grand Monarque Rue de l’Étape Donzy 18 juillet 2025 14:00

Nièvre

Week-end Bachakiz au Grand Monarque Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-19 04:00:00

Date(s) :

2025-07-18

2025-07-19

2025-07-20

L’Hôtel-restaurant le Grand Monarque vous propose un week-end Bachakiz. Au programme

Vendredi 18 juillet :

– de 20h à 21h cours de Bachata avec Lionel et Margaux.

– de 21h à 22h cours de Konpa avec Stephen et Chabinance.

– de 22h à 23h cours de Kizomba avec Francis TGK.

– de 23h à 4h soirée Kizomba Konpa en salle 1 et Bachata généraliste en salle 2.

Samedi 19 juillet :

– de 14h à 15h cours de Bachata avec Lionel et Margaux.

– de 15h à 16h cours de Konpa avec Stephen et Chabinance.

– de 16h à 17h cours de Kizomba avec Francis TGK.

– de 20h à 21h cours de Bachata avec Lionel et Margaux.

– de 21h à 22h cours de Konpa avec Stephen et Chabinance.

– de 22h à 23h cours de Kizomba avec Francis TGK.

– de 23h à 4h soirée Kizomba Konpa en salle 1 et Bachata généraliste en salle 2.

Dimanche 20 juillet :

– de 14h à 15h cours de Bachata avec Lionel et Margaux.

– de 15h à 16h cours de Konpa avec Stephen et Chabinance.

– de 16h à 17h cours de Kizomba avec Francis TGK.

– de 17h à 19h Sociale pour danser en couple avec les DJ Fababy, Thao et Danielito. .

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque

Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 93 75 48

English : Week-end Bachakiz au Grand Monarque

German : Week-end Bachakiz au Grand Monarque

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end Bachakiz au Grand Monarque Donzy a été mis à jour le 2025-06-19 par 58_OT COEUR DE LOIRE