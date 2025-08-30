Week-end Bachakiz au Grand Monarque Rue de l’Étape Donzy

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 22:00:00

2025-08-30 2025-08-31

L’Hôtel-restaurant le Grand Monarque vous propose un week-end Bachakiz. Au programme

Samedi 30 août

– de 14h à 16h cours de Bachata.

– de 16h à 18h cours de Kizomba Fusion.

– de 20h à 21h cours de Bachata.

– de 21h à 22h cours de Kizomba Fusion.

– de 22h à 2h soirée SBK et Konpa.

Dimanche 31 août

– de 13h30 à 14h30 cours de salsa cubaine.

– de 14h30 à 15h30 cours de Bachakiztango.

– de 16h à 18h cours de Kizomba.

Vos professeurs Lionnel et Margaux pour les cours de Bachata et salsa ; Francis et Melinda pour les cours de Kizomba ; et les DJ Thao et Danielito pour les soirées. .

Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 93 75 48

