Week-end Bachakiz au Grand Monarque Rue de l’Étape Donzy
Week-end Bachakiz au Grand Monarque Rue de l’Étape Donzy samedi 30 août 2025.
Week-end Bachakiz au Grand Monarque
Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 14:00:00
fin : 2025-08-30 22:00:00
Date(s) :
2025-08-30 2025-08-31
L’Hôtel-restaurant le Grand Monarque vous propose un week-end Bachakiz. Au programme
Samedi 30 août
– de 14h à 16h cours de Bachata.
– de 16h à 18h cours de Kizomba Fusion.
– de 20h à 21h cours de Bachata.
– de 21h à 22h cours de Kizomba Fusion.
– de 22h à 2h soirée SBK et Konpa.
Dimanche 31 août
– de 13h30 à 14h30 cours de salsa cubaine.
– de 14h30 à 15h30 cours de Bachakiztango.
– de 16h à 18h cours de Kizomba.
Vos professeurs Lionnel et Margaux pour les cours de Bachata et salsa ; Francis et Melinda pour les cours de Kizomba ; et les DJ Thao et Danielito pour les soirées. .
Rue de l’Étape Hôtel restaurant le Grand Monarque Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 93 75 48
English : Week-end Bachakiz au Grand Monarque
German : Week-end Bachakiz au Grand Monarque
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end Bachakiz au Grand Monarque Donzy a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Bourgogne Coeur de Loire