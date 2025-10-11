Week end Baeckeoffe Hilsenheim
Week end Baeckeoffe Hilsenheim samedi 11 octobre 2025.
Week end Baeckeoffe
16 rue de Bindernheim Hilsenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Samedi, soirée festive, ambiance carnaval
Dimanche, en drive ou en livraison dans certains villages .
16 rue de Bindernheim Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 65 56 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Week end Baeckeoffe Hilsenheim a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du Grand Ried