Week-end baroque à la chapelle Saint-Déodat Chapelle Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle Saint-Déodat · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Week-end baroque à la chapelle Saint-Déodat
Chapelle Saint-Déodat 7 Rue Déodat Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Venez découvrir la musique baroque dans le berceau de la ville et son acoustique exceptionnelle, mystique et intimiste.
Le vendredi : Duo de chant, nyckelharpa,
Théorbe et guitare baroque avec Anne Schlick & Monica Haug. Nyckel… quoi ? C’est quoi ces instruments extravagants ? Complètement baroques en somme…Venez les découvrir dans ce concert original à travers la musique baroque et ses enracinements populaires.
Le samedi : Trio de flûte traversière baroque, violoncelle baroque & clavecin avec Sébastien Perrin, Tristan Lescêne & Aurélie Stutzmann
Un voyage musical vibrant au cœur du baroque où la virtuosité côtoie l’esprit badin des grands maîtres de l’école française. Un programme somptueux réunissant Quentin-le-Jeune, Rameau, Barrère, Boismortier et Blavet pour évoquer la grâce et l’effervescence du XVIIIe siècle.Adultes
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Chapelle Saint-Déodat 7 Rue Déodat Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 64 19 26 65
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English :
Come discover Baroque music in the heart of the city, with its exceptional, mystical, and intimate acoustics.
Friday: Vocal duo, nyckelharpa,
theorbo, and Baroque guitar with Anne Schlick & Monica Haug. Nyckel… what? What are these extravagant instruments? Totally baroque, in a word… Come discover them in this unique concert exploring Baroque music and its folk roots.
Saturday: Trio featuring baroque transverse flute, baroque cello, and harpsichord with Sébastien Perrin, Tristan Lescène, and Aurélie Stutzmann
A vibrant musical journey into the heart of the Baroque era, where virtuosity meets the playful spirit of the great masters of the French school. A sumptuous program featuring Quentin-le-Jeune, Rameau, Barrière, Boismortier, and Blavet, evoking the grace and exuberance of the 18th century.
L’événement Week-end baroque à la chapelle Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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