Week-end baroque à la chapelle Saint-Déodat Chapelle Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Week-end baroque à la chapelle Saint-Déodat

Chapelle Saint-Déodat 7 Rue Déodat Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Venez découvrir la musique baroque dans le berceau de la ville et son acoustique exceptionnelle, mystique et intimiste.

Le vendredi : Duo de chant, nyckelharpa,

Théorbe et guitare baroque avec Anne Schlick & Monica Haug. Nyckel… quoi ? C’est quoi ces instruments extravagants ? Complètement baroques en somme…Venez les découvrir dans ce concert original à travers la musique baroque et ses enracinements populaires.

Le samedi : Trio de flûte traversière baroque, violoncelle baroque & clavecin avec Sébastien Perrin, Tristan Lescêne & Aurélie Stutzmann

Un voyage musical vibrant au cœur du baroque où la virtuosité côtoie l’esprit badin des grands maîtres de l’école française. Un programme somptueux réunissant Quentin-le-Jeune, Rameau, Barrère, Boismortier et Blavet pour évoquer la grâce et l’effervescence du XVIIIe siècle.Adultes

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Chapelle Saint-Déodat 7 Rue Déodat Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 64 19 26 65

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English :

Come discover Baroque music in the heart of the city, with its exceptional, mystical, and intimate acoustics.

Friday: Vocal duo, nyckelharpa,

theorbo, and Baroque guitar with Anne Schlick & Monica Haug. Nyckel… what? What are these extravagant instruments? Totally baroque, in a word… Come discover them in this unique concert exploring Baroque music and its folk roots.

Saturday: Trio featuring baroque transverse flute, baroque cello, and harpsichord with Sébastien Perrin, Tristan Lescène, and Aurélie Stutzmann

A vibrant musical journey into the heart of the Baroque era, where virtuosity meets the playful spirit of the great masters of the French school. A sumptuous program featuring Quentin-le-Jeune, Rameau, Barrière, Boismortier, and Blavet, evoking the grace and exuberance of the 18th century.

L’événement Week-end baroque à la chapelle Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-09-11 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES