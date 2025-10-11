Week-end Bazarderie Angoulême
Week-end Bazarderie Angoulême samedi 11 octobre 2025.
Week-end Bazarderie
rue Hergé Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-12
Deux jours d’ambiance, de découvertes et de rencontres à ne pas manquer autour de la Grande Bazarderie d’Angoulême !
.
rue Hergé Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 97 50 53 capenville.angouleme@orange.fr
English :
Two days of atmosphere, discoveries and encounters not to be missed around Angoulême’s Grande Bazarderie!
German :
Zwei Tage voller Atmosphäre, Entdeckungen und Begegnungen, die Sie rund um die Grande Bazarderie d’Angoulême nicht verpassen sollten!
Italiano :
Due giorni di atmosfera, scoperte e incontri da non perdere intorno alla Grande Bazarderie di Angoulême!
Espanol :
Dos días de ambiente, descubrimientos y encuentros ineludibles en torno a la Grande Bazarderie de Angulema
L’événement Week-end Bazarderie Angoulême a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême