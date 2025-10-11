Week-end Bazarderie Angoulême

Week-end Bazarderie Angoulême samedi 11 octobre 2025.

Week-end Bazarderie

rue Hergé Angoulême Charente

Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

Deux jours d’ambiance, de découvertes et de rencontres à ne pas manquer autour de la Grande Bazarderie d’Angoulême !
rue Hergé Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 97 50 53  capenville.angouleme@orange.fr

English:

Two days of atmosphere, discoveries and encounters not to be missed around Angoulême’s Grande Bazarderie!

German:

Zwei Tage voller Atmosphäre, Entdeckungen und Begegnungen, die Sie rund um die Grande Bazarderie d’Angoulême nicht verpassen sollten!

Italiano:

Due giorni di atmosfera, scoperte e incontri da non perdere intorno alla Grande Bazarderie di Angoulême!

Espanol:

Dos días de ambiente, descubrimientos y encuentros ineludibles en torno a la Grande Bazarderie de Angulema

L’événement Week-end Bazarderie Angoulême a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême