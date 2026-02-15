Week-end BD et illustration à l’Oustal Oustal de Bourdeaux Bourdeaux
Week-end BD et illustration à l’Oustal Oustal de Bourdeaux Bourdeaux samedi 4 avril 2026.
Week-end BD et illustration à l’Oustal
Oustal de Bourdeaux 1 Place de L’Eglise Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Du 4 au 5 avril, l’Auberge collective et Atelier L’Oustal à Bourdeaux vous invite à plonger dans l’univers fascinant de la bande dessinée et de l’illustration. Un week-end riche en activités pour petits et grands !
.
Oustal de Bourdeaux 1 Place de L’Eglise Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@oustal-bourdeaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From April 4 to 5, the Auberge Collective and Atelier L?Oustal in Bourdeaux invite you to plunge into the fascinating world of comics and illustration. A weekend packed with activities for young and old alike!
L’événement Week-end BD et illustration à l’Oustal Bourdeaux a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux