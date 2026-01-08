Week-end Bien-Être à L’Herberie La Haute Herberie Ombrée d’Anjou

Week-end Bien-Être à L’Herberie

Week-end Bien-Être à L’Herberie les 24 et 25 Janvier 2026

Les 24 et 25 janvier 2026, L’Herberie à Pouancé accueille un week-end bien-être unique en son genre dans le Maine-et-Loire.

16 professionnels (thérapeutes et artistes) passionnés se réunissent pour proposer plus de 35 pratiques holistiques dans un écosystème vivant où corps, art et conscience se rencontrent.

L’originalité de cet événement ? Chaque participant co-crée son parcours personnalisé parmi une palette de pratiques sophrologie, yoga, médiation équine, voyages sonores, art-thérapie, shiatsu, réflexologie, cercles de parole, biodanza, mouton thérapie, atelier nature…

Chaque participant choisit librement ses ateliers selon ses besoins, ses envies du moment et la disponibilité des créneaux.

Point d’orgue du week-end le Cercle de Feu du samedi soir, un rituel de libération de l’ancien mêlant tambours, chants et danse autour du feu.

Limité à 50 participants par demi-journée pour garantir un accompagnement de qualité et une attention individualisée.

Réservation obligatoire. .

La Haute Herberie L’Herberie Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 85 21 56 poleartsetbienetre@gmail.com

English :

Well-being weekend at L’Herberie on January 24 and 25, 2026

