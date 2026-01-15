Week-end bien-être Clubhouse Bernières-sur-Mer

Week-end bien-être

Ateliers bien-être et développement personnel. Programme complet sur notre site web

Samedi 7 février

10h-11h30 – MUNZ FLOOR avec Ada – 06 78 97 36 72

Méthode douce, lente, spiralante et précise. Profondément régénératrice

10€ adhérent (12€ extérieur)

11h30-13h – Détox pieds au bol kansu avec Sylvie – 06 58 25 09 28

Apprenez le soin au bol kansu pour les pieds apprenez à réduire le stress, fatigue et excès de feu, rééquilibrer l’énergie et profiter d’un moment de détente profonde pour le corps et l’esprit.

10€ adhérent (15€ extérieur)

13h-15h30 – Relooking avec Patricia – 06 13 34 44 33



15h30-17h – Trouble Musculosquelettique avec Nadia – 07 63 66 62 74

Apprendre et à gérer la douleur pour renouer avec son corps grâce à des mouvements simples et naturels. A partir de 16 ans.

10€ adhérent (15€ extérieur)

17h-18h30 – Prendre soin de son ventre avec Annie et Maud – 06 25 10 21 76

Et si on offrait un peu de douceur à notre ventre, ce ventre influence tellement nos émotions et notre vitalité ? Une séance de yoga simple et accessible pour relâcher les tensions, stimuler en douceur la digestion et invite au lâcher prise. Des gestes d’auto-massage faciles à reproduire chez soi pour activer la circulation, soutenir l’élimination des toxines et retrouver une agréable sensation de légèreté. Un atelier complet, ouvert à toutes et tous, pour partir détendu, revitalisé…et avec un ventre heureux.

16€ adhérent (18€ extérieur)

Dimanche 8 février

Séances de découvertes individuelles sur rendez-vous de 30 minutes (entre 10h et 13h)

Réflexologie (Sabrina, 15€ adhérent (20€ extérieur) – 06 52 54 65 44)

La réflexologie stimule la circulation, favorise la régénération cellulaire et aide à réduire l’inflammation, le stress et les tensions. Une pratique douce pour se détendre et soutenir le bien-être global.

Massage dos Ayurvédique (Chloé – 06 52 54 65 44)

Le massage du dos ayurvédique à l’huile chaude combine mouvements profonds et pressions sur les points marma pour détendre muscles, libérer tensions et blocages et évacuer le stress.

Diapasons thérapeutiques (Judith,15€ adhérent (20€ extérieur) – 06 12 98 66 41)

Diapasons thréapeutiques dès 7 ans vibrations et sons pour apaiser corps et esprit, détendre muscles, tendons et cellules, sur le corps habillé, pour tous les âges.

Clubhouse Chemin de Quintefeuille Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 78 97 36 72 ale14asso@gmail.com

Wellness and personal development workshops. Full program on our website

