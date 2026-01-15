Week-end bien-être Clubhouse Bernières-sur-Mer
Week-end bien-être Clubhouse Bernières-sur-Mer samedi 7 février 2026.
Week-end bien-être
Clubhouse Chemin de Quintefeuille Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 13:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Ateliers bien-être et développement personnel. Programme complet sur notre site web
Samedi 7 février
10h-11h30 – MUNZ FLOOR avec Ada – 06 78 97 36 72
Méthode douce, lente, spiralante et précise. Profondément régénératrice
10€ adhérent (12€ extérieur)
11h30-13h – Détox pieds au bol kansu avec Sylvie – 06 58 25 09 28
Apprenez le soin au bol kansu pour les pieds apprenez à réduire le stress, fatigue et excès de feu, rééquilibrer l’énergie et profiter d’un moment de détente profonde pour le corps et l’esprit.
10€ adhérent (15€ extérieur)
13h-15h30 – Relooking avec Patricia – 06 13 34 44 33
15h30-17h – Trouble Musculosquelettique avec Nadia – 07 63 66 62 74
Apprendre et à gérer la douleur pour renouer avec son corps grâce à des mouvements simples et naturels. A partir de 16 ans.
10€ adhérent (15€ extérieur)
17h-18h30 – Prendre soin de son ventre avec Annie et Maud – 06 25 10 21 76
Et si on offrait un peu de douceur à notre ventre, ce ventre influence tellement nos émotions et notre vitalité ? Une séance de yoga simple et accessible pour relâcher les tensions, stimuler en douceur la digestion et invite au lâcher prise. Des gestes d’auto-massage faciles à reproduire chez soi pour activer la circulation, soutenir l’élimination des toxines et retrouver une agréable sensation de légèreté. Un atelier complet, ouvert à toutes et tous, pour partir détendu, revitalisé…et avec un ventre heureux.
16€ adhérent (18€ extérieur)
Dimanche 8 février
Séances de découvertes individuelles sur rendez-vous de 30 minutes (entre 10h et 13h)
Réflexologie (Sabrina, 15€ adhérent (20€ extérieur) – 06 52 54 65 44)
La réflexologie stimule la circulation, favorise la régénération cellulaire et aide à réduire l’inflammation, le stress et les tensions. Une pratique douce pour se détendre et soutenir le bien-être global.
Massage dos Ayurvédique (Chloé – 06 52 54 65 44)
Le massage du dos ayurvédique à l’huile chaude combine mouvements profonds et pressions sur les points marma pour détendre muscles, libérer tensions et blocages et évacuer le stress.
Diapasons thérapeutiques (Judith,15€ adhérent (20€ extérieur) – 06 12 98 66 41)
Diapasons thréapeutiques dès 7 ans vibrations et sons pour apaiser corps et esprit, détendre muscles, tendons et cellules, sur le corps habillé, pour tous les âges.
Lien pour adhérer à l’association
https://www.helloasso.com/associations/accueillir-l-energie/adhesions/adhesion-2025-2026 .
Clubhouse Chemin de Quintefeuille Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 78 97 36 72 ale14asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end bien-être
Wellness and personal development workshops. Full program on our website
L’événement Week-end bien-être Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme de Cœur de Nacre