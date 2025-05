WEEK-END BIEN-ÊTRE & CRÉATEURS à la Villa Paula – La Bohème VILLA PAULA Istres, 6 juin 2025 07:00, Istres.

Bouches-du-Rhône

WEEK-END BIEN-ÊTRE & CRÉATEURS à la Villa Paula Du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2025. La Bohème VILLA PAULA 22 Avenue saint Exupéry Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

#2 édition du week-end bien-être & créateurs à la Villa Paula !

AU PROGRAMME



Des formules à la JOURNÉE ou NOCTURNE donnant accès à

-Ateliers bien-être (massages, soins, spiritualité…) 3 heures de pur détente

-Yoga

-Repas Healthy faits par le Poke Bowl d’Istres

-Accès piscine & jacuzzi



Un MARCHÉ DE CRÉATEURS qui vous proposera les pépites de nos créateurs & producteurs en accès libre !



Un coin détente où venir manger, boire un thé et découvrir notre marché. .

La Bohème VILLA PAULA 22 Avenue saint Exupéry

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

#2 edition of the Wellness & Creators weekend at Villa Paula!

German :

#2 Ausgabe des Wellness- & Designer-Wochenendes in der Villa Paula!

Italiano :

#Seconda edizione del weekend Wellness & Creators a Villa Paula!

Espanol :

#¡2ª edición del fin de semana Wellness & Creators en Villa Paula!

