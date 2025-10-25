WEEK-END BIEN-ÊTRE ET NATURE AVEC LES CHEVAUX Lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas

WEEK-END BIEN-ÊTRE ET NATURE AVEC LES CHEVAUX

Lieu-dit Mondine LES COLLINE D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Passez à l’heure d’hiver tout en douceur…à la Ferme équestre éthologique et de pleine nature Les Collines d’Épona.

Avec Amélie Genge, professeur Diplômée en équitation éthologie et yoga Lu-Jong des 5 éléments et Magali Mas, Sophro-relaxologue Formatrice, Spécialisée en sophrologie ludique.

De 4 à 8 participants, sans prérequis, à partir de 9 ans.

Hébergement sur place possible au Gîte des Collines.

Possibilité de venir avec son propre cheval. 280 .

