WEEK-END BIEN-ÊTRE ET NATURE AVEC LES CHEVAUX Lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas
WEEK-END BIEN-ÊTRE ET NATURE AVEC LES CHEVAUX Lieu-dit Mondine Cassagnabère-Tournas samedi 25 octobre 2025.
WEEK-END BIEN-ÊTRE ET NATURE AVEC LES CHEVAUX
Lieu-dit Mondine LES COLLINE D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : 280 – 280 – EUR
280
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 09:30:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Passez à l’heure d’hiver tout en douceur…à la Ferme équestre éthologique et de pleine nature Les Collines d’Épona.
Avec Amélie Genge, professeur Diplômée en équitation éthologie et yoga Lu-Jong des 5 éléments et Magali Mas, Sophro-relaxologue Formatrice, Spécialisée en sophrologie ludique.
De 4 à 8 participants, sans prérequis, à partir de 9 ans.
Hébergement sur place possible au Gîte des Collines.
Possibilité de venir avec son propre cheval. 280 .
Lieu-dit Mondine LES COLLINE D’ÉPONA Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lescollinesdepona@proton.me
English :
Enjoy a gentle winter’s day…at Les Collines d’Épona ethological equestrian farm.
German :
Stellen Sie sich sanft auf die Winterzeit ein…auf dem ethologischen und naturnahen Reiterhof Les Collines d’Épona.
Italiano :
Approfittate dell’inverno… alla fattoria equestre etologica Les Collines d’Épona.
Espanol :
Aproveche el invierno… en la granja ecuestre etológica Les Collines d’Épona.
L’événement WEEK-END BIEN-ÊTRE ET NATURE AVEC LES CHEVAUX Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE