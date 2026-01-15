Week-end bien-être Levet

Week-end bien-être

Le salon du bien-être vous promet des rencontres avec des professionnels autour de cette thématique. Ateliers et conférences seront utiles à la fois, pour le nourrisson, l’adulte et aussi pour les animaux. De nombreux exposants vous attendent sur ces 2 journées avec animations en continu.

Aromathérapie, lithothérapie, énergie, réflexologie, sophrologie, reiki, médiumnité, méditation, géobiologie, massages, reboutologie, guérisseuse… Un week-end bien-être rien que pour vous ! Ateliers et conférences proposées. Restauration et buvette sur place. .

5 Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 91 20 36 trocplanteslevet@live.fr

English :

The salon du bien-être promises meetings with professionals around this theme. Workshops and conferences will be useful for infants, adults and animals alike. Numerous exhibitors await you over the 2 days, with non-stop entertainment.

