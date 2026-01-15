Week-end bien-être Levet
Week-end bien-être Levet samedi 28 février 2026.
Week-end bien-être
5 Impasse des Violettes Levet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
Le salon du bien-être vous promet des rencontres avec des professionnels autour de cette thématique. Ateliers et conférences seront utiles à la fois, pour le nourrisson, l’adulte et aussi pour les animaux. De nombreux exposants vous attendent sur ces 2 journées avec animations en continu.
Aromathérapie, lithothérapie, énergie, réflexologie, sophrologie, reiki, médiumnité, méditation, géobiologie, massages, reboutologie, guérisseuse… Un week-end bien-être rien que pour vous ! Ateliers et conférences proposées. Restauration et buvette sur place. .
5 Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 80 91 20 36 trocplanteslevet@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The salon du bien-être promises meetings with professionals around this theme. Workshops and conferences will be useful for infants, adults and animals alike. Numerous exhibitors await you over the 2 days, with non-stop entertainment.
L’événement Week-end bien-être Levet a été mis à jour le 2026-01-15 par OT LIGNIERES