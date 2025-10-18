Week-end Bien-Être & Nature Louvemont
Week-end Bien-Être & Nature Louvemont samedi 18 octobre 2025.
Week-end Bien-Être & Nature
Gite et couverts des lacs Louvemont Haute-Marne
Tarif : 320 – 320 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Tout public
Un week-end immersif pour souffler, ralentir et se reconnecter marche en forêt, yoga, sophrologie, massage, atelier floral et observation des grues au lever du soleil. Ambiance cocooning et conviviale garantie. .
Gite et couverts des lacs Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 23 82 78
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end Bien-Être & Nature Louvemont a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne