Week-end bien être

Salle des petits moulins 76 rue de Bel Air Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Les week-ends du Bien-Être

+ de 40 exposants, 12 ateliers & conférences.

Samedi 28 mars et dimanche 29 mars de 10h à 18h30

salle des petits moulins à St Gildas des Bois

Entrée 3 € (gratuit pour les 13 ans) .

Salle des petits moulins 76 rue de Bel Air Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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L’événement Week-end bien être Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44