Week-end bien être Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois
Week-end bien être Salle des petits moulins Saint-Gildas-des-Bois samedi 28 mars 2026.
Week-end bien être
Salle des petits moulins 76 rue de Bel Air Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Les week-ends du Bien-Être
+ de 40 exposants, 12 ateliers & conférences.
Samedi 28 mars et dimanche 29 mars de 10h à 18h30
salle des petits moulins à St Gildas des Bois
Entrée 3 € (gratuit pour les 13 ans) .
Salle des petits moulins 76 rue de Bel Air Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Week-end bien être Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44