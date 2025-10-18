Week-end bien-être, salon cocoon, art, santé et spiritualité route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée
Week-end bien-être, salon cocoon, art, santé et spiritualité route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 18 octobre 2025.
Week-end bien-être, salon cocoon, art, santé et spiritualité
route de la Grande Levée Salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Début : 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Un week-end dédié au bien-être sous toutes ses formes.
route de la Grande Levée Salle des fêtes Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 47 07 74 nathalie.jousselin@gmail.com
English : Wellness weekend, cosy lounge, art, health and spirituality
A weekend dedicated to wellbeing in all its forms.
German : Wellness-Wochenende, Cocooning-Messe, Kunst, Gesundheit und Spiritualität
Ein Wochenende ganz im Zeichen des Wohlbefindens in all seinen Facetten.
Italiano :
Un fine settimana dedicato al benessere in tutte le sue forme.
Espanol :
Un fin de semana dedicado al bienestar en todas sus formas.
