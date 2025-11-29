Week-end bien-être « Yoga et cuisine » Annexe mairie Saint-Loup

Week-end bien-être « Yoga et cuisine » Annexe mairie Saint-Loup samedi 29 novembre 2025.

Week-end bien-être « Yoga et cuisine »

Annexe mairie 4 rue de l’Abbé Bécherel Saint-Loup Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 15:30:00

Date(s) :

2025-11-29

PROGRAMME samedi et/ou dimanche

– une matinée de yoga

– préparation et dégustation du repas ensemble

(la journée prendra fin vers 15h-15h30)

Cet atelier est ouvert à toute personne ayant un attrait ou une curiosité pour le yoga et tout ce que cette pratique peut apporter, mais aussi pour la cuisine saine, colorée et délicieuse. N’hésitez pas à partager ce moment avec quelqu’un qui vous est cher, à offrir ou à s’offrir.

Comme pour chaque atelier organisé, venez avec votre matériel

– votre tapis et autre matériel (brique, sangle, zafu, plaid…)

– un carnet et trousse pour prendre toutes des notes si vous le souhaitez

– votre tasse .

Annexe mairie 4 rue de l’Abbé Bécherel Saint-Loup 50300 Manche Normandie +33 7 50 96 56 08 omyogana@gmail.com

English : Week-end bien-être « Yoga et cuisine »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end bien-être « Yoga et cuisine » Saint-Loup a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts