Week-end bien-être « Yoga et cuisine » Annexe mairie Saint-Loup
Week-end bien-être « Yoga et cuisine » Annexe mairie Saint-Loup samedi 29 novembre 2025.
Week-end bien-être « Yoga et cuisine »
Annexe mairie 4 rue de l’Abbé Bécherel Saint-Loup Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 15:30:00
Date(s) :
2025-11-29
PROGRAMME samedi et/ou dimanche
– une matinée de yoga
– préparation et dégustation du repas ensemble
(la journée prendra fin vers 15h-15h30)
Cet atelier est ouvert à toute personne ayant un attrait ou une curiosité pour le yoga et tout ce que cette pratique peut apporter, mais aussi pour la cuisine saine, colorée et délicieuse. N’hésitez pas à partager ce moment avec quelqu’un qui vous est cher, à offrir ou à s’offrir.
Comme pour chaque atelier organisé, venez avec votre matériel
– votre tapis et autre matériel (brique, sangle, zafu, plaid…)
– un carnet et trousse pour prendre toutes des notes si vous le souhaitez
– votre tasse .
Annexe mairie 4 rue de l’Abbé Bécherel Saint-Loup 50300 Manche Normandie +33 7 50 96 56 08 omyogana@gmail.com
English : Week-end bien-être « Yoga et cuisine »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end bien-être « Yoga et cuisine » Saint-Loup a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts