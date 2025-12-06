WEEK-END BREDELE À LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon

WEEK-END BREDELE À LA MAISON DE COURCELLES

Maison d'Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Le 6 et 7 décembre, Gaby vous fera découvrir les traditions et les secrets de fabrication des bredeles, ces fameux biscuits de Noël alsaciens. Un week-end en famille pour se réunir dans la découverte et la gourmandise. .

Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61 groupe@maisondecourcelles.fr

