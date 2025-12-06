WEEK-END BREDELE À LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon
WEEK-END BREDELE À LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon samedi 6 décembre 2025.
WEEK-END BREDELE À LA MAISON DE COURCELLES
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Tout public
Le 6 et 7 décembre, Gaby vous fera découvrir les traditions et les secrets de fabrication des bredeles, ces fameux biscuits de Noël alsaciens. Un week-end en famille pour se réunir dans la découverte et la gourmandise. .
Maison d’Animation et de Formation de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 41 61 groupe@maisondecourcelles.fr
English :
L’événement WEEK-END BREDELE À LA MAISON DE COURCELLES Saint-Loup-sur-Aujon a été mis à jour le 2025-11-26 par Antenne du Pays de Langres