Week-end brésilien 2ème édition UZER Uzer

UZER Salle des fêtes Uzer Hautes-Pyrénées
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-05
Week-end brésilien à Uzer initiation danse, concerts, bals sont au programme !
Vendredi 03 avril
20h30 Initiation avec Hélèna de Hélènalabs Danse, professeure à Montpellier et organisatrice du festival Mais Forro por Favor .
22h Concert de Naldo Gomes (Zabumba), Hamilton Bonfim (Triangle et Chant), Nenzym Ricardo (Accordéon).
Minuit DJ Hamilton
Entrée soirée 15€
Samedi 04 avril
21h DJ Hamilton
22h Concert de Trio Turmalina
Minuit DJ Hamilton
Entrée soirée 15€
Dimanche 05 avril
13h Bal social et apéritif participatif en plein air
Gratuit .
UZER Salle des fêtes Uzer 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie adressedechloerc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brazilian weekend in Uzer: dance initiation, concerts and dances on the programme!
L’événement Week-end brésilien 2ème édition Uzer a été mis à jour le 2026-03-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65