Week-end bricole et balade du Dérailleur Maison de quartier Bottière Nantes

Week-end bricole et balade du Dérailleur Maison de quartier Bottière Nantes samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le temps d’un week-end, le Dérailleur vous propose de partager une après-midi de papote et bricole sur les vélos, et de partir le lendemain en balade autour de Nantes. Café bricole le samedi après-midi : pour vérifier son vélo et apprendre à faire soi-même les petites réparations.Balade le dimanche après-midi : parcours encadré et sécurisé sur une vingtaine de kilomètres. Ouvert à toute la famille, sur inscription. Plus d’informations à venir prochainement.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300