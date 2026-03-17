Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show-l’ultime cabaret Théâtre du Marais Bas-en-Basset
Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show-l’ultime cabaret Théâtre du Marais Bas-en-Basset samedi 18 avril 2026.
Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show-l’ultime cabaret
Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un voyage inédit dans le temps mené par 4 artistes transformistes.
Un show mêlant humour, ressemblance et émotion avec une bonne dose de paillettes et de talents!
Présence en guest de Madame France FANNELL, chanteuse parisienne
2h45 de spectacle
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Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
A unique journey back in time, led by 4 transformist artists.
A show combining humour, resemblance and emotion with a healthy dose of glitter and talent!
Guest appearance by Parisian singer Madame France FANNELL
2 hours 45 minutes
L’événement Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show-l’ultime cabaret Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron