Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show-l’ultime cabaret Théâtre du Marais Bas-en-Basset

Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show-l’ultime cabaret

Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Un voyage inédit dans le temps mené par 4 artistes transformistes.

Un show mêlant humour, ressemblance et émotion avec une bonne dose de paillettes et de talents!

Présence en guest de Madame France FANNELL, chanteuse parisienne

2h45 de spectacle

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Théâtre du Marais Rue du Marais Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

A unique journey back in time, led by 4 transformist artists.

A show combining humour, resemblance and emotion with a healthy dose of glitter and talent!

Guest appearance by Parisian singer Madame France FANNELL

2 hours 45 minutes

L’événement Week-end Cabaret Transformiste Shoobee Show-l’ultime cabaret Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron