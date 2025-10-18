Week-end Champignons l’exposition Saveurs d’Octobre Centre Culturel Roby Wolf Saint-Molf

Week-end Champignons l’exposition Saveurs d’Octobre

Centre Culturel Roby Wolf 6 rue de la Duchesse Anne Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une Exposition de champignons avec le Groupe mycologique de Saint-Nazaire.

Le concept

Découvrez ou redécouvrez les espèces de champignons. Spécimens comestibles ou toxiques, vous pourrez obtenir de précieux conseils de la part de spécialistes.

Apportez votre cueillette ! Dès le vendredi 17, participez à la cueillette des champignons qui seront exposés !

Informations et réservations

Entrée libre et gratuite.

Cueillette du vendredi sur inscription communication@saintmolf.fr.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Centre Culturel Roby Wolf 6 rue de la Duchesse Anne Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 50 77 accueil@saintmolf.fr

