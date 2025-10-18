Week-end Champignons l’exposition Saveurs d’Octobre Centre Culturel Roby Wolf Saint-Molf

Centre Culturel Roby Wolf 6 rue de la Duchesse Anne Saint-Molf Loire-Atlantique

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, nous vous proposons une Exposition de champignons avec le Groupe mycologique de Saint-Nazaire.

Venez en famille découvrir ou redécouvrir les espèces de champignons. Les spécialistes du Groupe Mycologique Nazairien identifieront vos spécimens de champignons et vous conseilleront.

Vous pouvez apporter les champignons que vous trouverez afin de savoir s’ils sont comestibles ou non. .

