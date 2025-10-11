Week-end champignons Paucourt
Week-end champignons Paucourt samedi 11 octobre 2025.
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Grande exposition mycologique, sorties nature à la découverte des champignons, rencontre avec de vrais rapaces (12 octobre uniquement), atelier fabrique ta toupie-champignon (12 octobre uniquement). .
94 Rue de l'Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59 maisondelaforet@agglo-montargoise.fr
English :
Mushroom weekend
German :
Pilzwochenende
Italiano :
Weekend dei funghi
Espanol :
Fin de semana de setas
