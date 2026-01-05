Week-end chantant Espace Bocapole Bressuire
Week-end chantant Espace Bocapole Bressuire samedi 17 janvier 2026.
Week-end chantant
Espace Bocapole Bocapôle Bressuire Deux-Sèvres
Le week-end commence le samedi à 13 h 30 jusqu’à 21 h et se poursuit le dimanche de 9 h 30 à 17 h.
6 chansons sur le thème Ces chers cousins seront apprises avec un accompagnement permanent de Didier Marquet au piano et Laurent Chopin aux percussions.
Un concert public (tarif 5€, durée 45 mn) sera donné le dimanche à 17 h et permettra de faire entendre le résultat de ces deux jours et un CD de qualité professionnelle sera enregistré en souvenir de ce week-end et proposé à chaque choriste.
Inscriptions (tarif de 45 €) auprès de Chantal Teixeira par mail: chantalteixeira@sfr.fr
Espace Bocapole Bocapôle Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chantalteixeira@sfr.fr
