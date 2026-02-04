Week-end chantant (stage de chant choral) Maison des syndicats Valence
Maison des syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit étudiant•es, minima sociaux, chômeur•euse•s…
(25€ + 5€ d’adhésion)
Début : 2026-03-14 13:30:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-14
L’ensemble vocal Mélopée vous propose un tonifiant week-end chantant à Valence venez découvrir l’émotion du chant polyphonique en grand chœur !
Maison des syndicats 17 Rue Georges Bizet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes stage@ensemblevocalmelopee.fr
English : Week-end chantant (stage de chant choral)
The Mélopée vocal ensemble invites you to an invigorating weekend of singing in Valence: come and discover the emotion of polyphonic singing in full chorus!
