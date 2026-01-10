Week-end Chopin Contemporain Conservatoire Frédéric Chopin Paris

VENDREDI 6 FEVRIER 2026

19H

*Danse de Puck – Debussy

*Pierre et le loup – Prokoviev

20H15

*Le sacre du Printemps – Stravinsky

*Chasse-neige – Liszt

*Le Boléro – Ravel

SAMEDI 7 FEVRIER 2026

13H30

Les élèves du conservatoire Frédéric Chopin s’affrontent dans

des joutes (amicales) de déchiffrage de partitions qu’ils découvrent sur le

moment.

Le public est invité à déceler les pièges tendus par la

partition (diffusée sur grand écran) auxquels les candidats n’auront pas pu

prêter attention pendant cette première lecture.

Un événement participatif et ludique.

15H

*Danses pianistiques

*Danse Macabre – Saint-Saëns

16H30

La Boîte à joujoux – Debussy

18H

*Le sacre du Printemps – Stravinsky

*Chasse-neige – Liszt

*Boléro – Ravel

Cette année le piano danse, et un vent nouveau souffle sur le Conservatoire Frédéric Chopin fraîchement rénové !



Le Week-End Chopin Contemporain 2026 s’offre en effet une croisée des spécialités danse, théâtre et musique, entraînant le conservatoire dans un grand projet collectif, porteur pour les élèves. Les partenariats avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne enrichissent le programme.

Du vendredi 06 février 2026 au samedi 07 février 2026 :

vendredi, samedi

de 13h30 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris

https://my.weezevent.com/week-end-chopin-contemporain-2026 +33142731532 conservatoire15@paris.fr



