Week-end Chopin Contemporain Conservatoire Frédéric Chopin Paris vendredi 6 février 2026.
VENDREDI 6 FEVRIER 2026
19H
*Danse de Puck – Debussy
*Pierre et le loup – Prokoviev
20H15
*Le sacre du Printemps – Stravinsky
*Chasse-neige – Liszt
*Le Boléro – Ravel
SAMEDI 7 FEVRIER 2026
13H30
Les élèves du conservatoire Frédéric Chopin s’affrontent dans
des joutes (amicales) de déchiffrage de partitions qu’ils découvrent sur le
moment.
Le public est invité à déceler les pièges tendus par la
partition (diffusée sur grand écran) auxquels les candidats n’auront pas pu
prêter attention pendant cette première lecture.
Un événement participatif et ludique.
15H
*Danses pianistiques
*Danse Macabre – Saint-Saëns
16H30
La Boîte à joujoux – Debussy
18H
*Le sacre du Printemps – Stravinsky
*Chasse-neige – Liszt
*Boléro – Ravel
Cette année le piano danse, et un vent nouveau souffle sur le Conservatoire Frédéric Chopin fraîchement rénové !
Le Week-End Chopin Contemporain 2026 s’offre en effet une croisée des spécialités danse, théâtre et musique, entraînant le conservatoire dans un grand projet collectif, porteur pour les élèves. Les partenariats avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne enrichissent le programme.
Conservatoire Frédéric Chopin 43, rue Bargue 75015 Paris
