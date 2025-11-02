Week-end Cinésaire Charlie et la chocolaterie Cinéma Le Richelieu Réville

Week-end Cinésaire Charlie et la chocolaterie

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville Manche

Début : 2025-11-02 16:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-02

L’association Cinésaire et le cinéma le Richelieu de Réville vous donnent rendez-vous pour la quatrième édition des WeekEnds CinéSaire, ayant pour thème, cette année, la cuisine et le cinéma.

Deux mondes de création et d’émotion qui vont si bien ensemble, réveillent des sensations, des expériences inoubliables, des rencontres qui bousculent, interpellent les sens, les cinq sens .

Le dimanche 2 novembre à 16h, séance jeune public avec Charlie et la chocolaterie de Tim Burton

Film sorti en 2005.

Charlie (Freddie Highmore) est un enfant issu d’une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny et ne peut s’offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l’inquiétant Willy Wonka (Johnny Depp) le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l’un des cinq tickets d’or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries.

Tarif unique 7 euros. .

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

