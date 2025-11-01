Week-end Cinésaire La grande bouffe Cinéma Le Richelieu Réville

Week-end Cinésaire La grande bouffe Cinéma Le Richelieu Réville samedi 1 novembre 2025.

Week-end Cinésaire La grande bouffe

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville Manche

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 20:00:00

2025-11-01

L’association Cinésaire et le cinéma le Richelieu de Réville vous donnent rendez-vous pour la quatrième édition des WeekEnds CinéSaire, ayant pour thème, cette année, la cuisine et le cinéma.

Deux mondes de création et d’émotion qui vont si bien ensemble, réveillent des sensations, des expériences inoubliables, des rencontres qui bousculent, interpellent les sens, les cinq sens .

Le samedi 1er novembre à 18h00, La grande bouffe de Marco Ferreri

Film franco-italien sorti en 1973, qui fit scandale à Cannes mais doublé d’un succès en salles avec près de 3 millions d’entrées en France.

Quatre amis, Michel (Michel Piccoli), Marcello (Marcello Mastroianni), Ugo (Ugo Tognazzi) et Philippe (Philippe Noiret) gourmets et gourmands s’enferment tout un week-end à la campagne et organisent une bouffe gigantesque. Ils se livrent en fait à un suicide collectif en mangeant jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Tarif unique 7 euros. .

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

