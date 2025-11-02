Week-end Cinésaire La passion de Dodin Bouffant Cinéma Le Richelieu Réville

Week-end Cinésaire La passion de Dodin Bouffant Cinéma Le Richelieu Réville dimanche 2 novembre 2025.

Week-end Cinésaire La passion de Dodin Bouffant

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 18:30:00

fin : 2025-11-02 20:00:00

Date(s) :

2025-11-02

L’association Cinésaire et le cinéma le Richelieu de Réville vous donnent rendez-vous pour la quatrième édition des WeekEnds CinéSaire, ayant pour thème, cette année, la cuisine et le cinéma.

Deux mondes de création et d’émotion qui vont si bien ensemble, réveillent des sensations, des expériences inoubliables, des rencontres qui bousculent, interpellent les sens, les cinq sens .

Le dimanche 2 novembre à 18h30 , La passion de Dodin Bouffant de Trân Ahn Hung

Sorti en 2023.

Eugénie (Juliette Binoche), cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service de Dodin (Benoît Magimel), célèbre gastronome. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l’admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux les uns que les autres qui vont jusqu’à émeveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n’a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu’il n’a encore jamais fait cuisiner pour elle.

Tarif unique 7 euros. .

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

English : Week-end Cinésaire La passion de Dodin Bouffant

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end Cinésaire La passion de Dodin Bouffant Réville a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Cotentin Le Val de Saire