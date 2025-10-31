Week-end Cinésaire Le festin de Babette Cinéma Le Richelieu Réville

Week-end Cinésaire Le festin de Babette Cinéma Le Richelieu Réville vendredi 31 octobre 2025.

Week-end Cinésaire Le festin de Babette

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

Date(s) :

2025-10-31

L’association Cinésaire et le cinéma le Richelieu de Réville vous donnent rendez-vous pour la quatrième édition des WeekEnds CinéSaire, ayant pour thème, cette année, la cuisine et le cinéma.

Deux mondes de création et d’émotion qui vont si bien ensemble, réveillent des sensations, des expériences inoubliables, des rencontres qui bousculent, interpellent les sens, les cinq sens .

Le vendredi 31 octobre à 20h30, Le festin de Babette de Gabriel Axel

L’adaptation du conte de Karen Blixen par le cinéaste danois Gabriel Axel est accompagnée d’une subtile partition d’avant-garde de Per Norgard. Il a obtenu l’oscar du meilleur film en langue étrangère en 1988.

Babette (Stéphane Audran) une réfugiée politique s’étant installée au Danemark, devient la domestique de deux filles de pasteur. Elle s’intègre facilement à l’austère communauté du Jutland, mais après quatorze années d’exil, elle reçoit les moyens de rentrer en France…

Tarif unique 7 euros. .

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

English : Week-end Cinésaire Le festin de Babette

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end Cinésaire Le festin de Babette Réville a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Cotentin Le Val de Saire