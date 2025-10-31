Week-end Cinésaire Cinéma Le Richelieu Réville

L’association Cinésaire et le cinéma le Richelieu de Réville vous donne rendez-vous pour la quatrième édition des WeekEnds CinéSaire, ayant pour thème, cette année, la cuisine et le cinéma.

Deux mondes de création et d’émotion qui vont si bien ensemble, réveillent des sensations, des expériences inoubliables, des rencontres qui bousculent, interpellent les sens, les cinq sens .

avec au programme:

Le festin de Babette de Gabriel Axel, le vendredi 31 octobre à 20h30

La grande bouffe de Marco Ferreri,le samedi 1er novembre à 18h

Charlie et la chocolaterie de Tim Burton , le dimanche 2 novembre à 16h

La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung, le dimanche 2 novembre à 18h30.

Tarif unique 7 euros. .

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

