Week-end circassien ua Là Itou spectacle & atelier jonglerie Café associatif le Là Itou Mont-Saint-Jean

Café associatif le Là Itou 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Côte-d’Or
Début : 2025-12-19 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-19 2025-12-20
2 jours circassiens au Là Itou !
Vendredi 19 décembre à 20h Spectacle “Parenthèses circassiennes”
Cirque + musique live = alchimie totale Cie Manie
4 artistes, 1 terrain de jeu commun
Jonglage & roue Cyr Karen Bourre & Vincent Regnard
Batterie Adrien Desse
Piano Antonin Néel
Un quatuor élégant, intense, jazz, précis, poétique
Samedi 20 décembre à 15h– Atelier Jonglerie tout public
Guidé par Vincent Regnard de la compagnie Manie
Pas besoin d’être pro on essaie, on rate, on recommence…
et surtout on partage un moment ensemble
Solo ou en famille SUR INSCRIPTION!! https://lacoudee.fr/?event=atelier-jonglerie
Prix libre
Là Itou, Mont-Saint-Jean
En partenariat avec La Minoterie I Scène conventionnée Art, Enfance & Jeunesse et la Communauté de Communes Pouilly-Bligny
Rejoins -nous pour vibrer, bouger, jouer, te surprendre ! .
