Week-end classique Arthur HINNEWINKEL Le Palais Royan samedi 6 décembre 2025.
Week-end classique Arthur HINNEWINKEL
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
À l’aube d’une grande carrière Arthur Hinnewinkel est de ces artistes qui marquent d’emblée.
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
At the dawn of a great career, Arthur Hinnewinkel is one of those artists who makes an immediate impact.
German :
Arthur Hinnewinkel steht am Beginn einer großen Karriere und gehört zu den Künstlern, die von Anfang an einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Italiano :
Agli albori di una grande carriera, Arthur Hinnewinkel è uno di quegli artisti che hanno un impatto immediato.
Espanol :
En los albores de una gran carrera, Arthur Hinnewinkel es uno de esos artistas que causan un impacto inmediato.
L’événement Week-end classique Arthur HINNEWINKEL Royan a été mis à jour le 2025-09-01 par Royan Atlantique