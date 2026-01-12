Week-end comédies familiales

Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Week-end comédies familiales à Conlie

Week-end comédies familiales

Bonne humeur assurée !

Samedi 7 février à 20 h 30 avec Comme un lundi !

Dimanche 8 février à 15 h avec Tiens Bon le Bar !

8 € en pré-réservation (10 € le jour J)

15 € les deux spectacles

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle

À la salle des fêtes (au-dessus de la mairie, accès ascenseur)

Réservation fortement conseillée au 06 20 29 59 65 .

Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 29 59 65

English :

Family comedy weekend in Conlie

