Week-end comédies familiales Conlie
Week-end comédies familiales à Conlie
Bonne humeur assurée !
Samedi 7 février à 20 h 30 avec Comme un lundi !
Dimanche 8 février à 15 h avec Tiens Bon le Bar !
8 € en pré-réservation (10 € le jour J)
15 € les deux spectacles
Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle
À la salle des fêtes (au-dessus de la mairie, accès ascenseur)
Réservation fortement conseillée au 06 20 29 59 65 .
Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 29 59 65
English :
Family comedy weekend in Conlie
