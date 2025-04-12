Week-End Cuisinons Ensemble la Halte du Pèlerin Cherier
Week-End Cuisinons Ensemble la Halte du Pèlerin Cherier samedi 12 avril 2025.
Week-End Cuisinons Ensemble
la Halte du Pèlerin 4 lieu dit Les Fots Cherier Loire
Tarif : 112 – 112 – 146 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-12 15:00:00
fin : 2025-06-06 10:30:00
Date(s) :
2025-04-12 2025-05-24 2025-06-05 2025-07-05 2025-09-02
Offrez vous un week-end entre amis ou en famille autour de la cuisine.
Cuisinons Ensemble, c’est un atelier convivial où chacun met la main à la pâte.
.
la Halte du Pèlerin 4 lieu dit Les Fots Cherier 42430 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 63 00 41 contactsylvie@lahaltedupelerin.fr
English :
Treat yourself to a weekend of cooking with friends or family.
Cuisinons Ensemble is a convivial workshop where everyone gets involved.
German :
Gönnen Sie sich ein Wochenende mit Freunden oder der Familie rund um das Thema Kochen.
Cuisinons Ensemble ist ein geselliger Workshop, bei dem alle mit anpacken.
Italiano :
Concedetevi un weekend di cucina con gli amici o la famiglia.
Cuisinons Ensemble è un laboratorio amichevole in cui tutti sono coinvolti.
Espanol :
Regálese un fin de semana de cocina con amigos o en familia.
Cuisinons Ensemble es un taller acogedor en el que todos participan.
L’événement Week-End Cuisinons Ensemble Cherier a été mis à jour le 2025-08-26 par Roannais Tourisme