Week-end Cyrano à Bergerac | Dans les rues de Bergerac jusqu’à Quai Cyrano Bergerac

Week-end Cyrano à Bergerac | Dans les rues de Bergerac jusqu’à Quai Cyrano

1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Dans les rues de Bergerac jusqu’à Quai Cyrano

09H30 Déambulation avec la Compagnie VATA autour de l’église

Notre-Dame et du marché, puis vers la Halle, la place Pélissière, pour

finir à Quai Cyrano. Les passants seront interpellés sur Cyrano de

Bergerac, Edmond Rostand et Hercule Savinien Cyrano de Bergerac.

11H00 Arrivée à Quai Cyrano, où la Compagnie VATA improvisera une

séquence théâtrale dans le cadre du Cloître des Récollets.

11H30 Démonstration d’escrime en partenariat avec le club d’escrime

Les cadets de Bergerac .

1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

