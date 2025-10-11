Week-end Cyrano à Bergerac | Dans les rues de Bergerac jusqu’à Quai Cyrano Bergerac
1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Début : 2025-10-11
Dans les rues de Bergerac jusqu’à Quai Cyrano
09H30 Déambulation avec la Compagnie VATA autour de l’église
Notre-Dame et du marché, puis vers la Halle, la place Pélissière, pour
finir à Quai Cyrano. Les passants seront interpellés sur Cyrano de
Bergerac, Edmond Rostand et Hercule Savinien Cyrano de Bergerac.
11H00 Arrivée à Quai Cyrano, où la Compagnie VATA improvisera une
séquence théâtrale dans le cadre du Cloître des Récollets.
11H30 Démonstration d’escrime en partenariat avec le club d’escrime
Les cadets de Bergerac .
