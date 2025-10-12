Week-end Cyrano à Bergerac | Déjeuner vins & gastronomie Bergerac

1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Déjeuner vins & gastronomie

12H00 Buffet Ragueneau selon Thierry Marx dans la cave souterraine du Vignoble des Verdôts en collaboration avec Maison Wessman par Thierry Marx. Animation costumée en partenariat avec les Tréteaux de Bergerac . .

1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Week-end Cyrano à Bergerac | Déjeuner vins & gastronomie

Week-end Cyrano à Bergerac | Déjeuner vins & gastronomie

