Week-end Cyrano à Bergerac | Un après-midi consacré à la culture Bergerac

Week-end Cyrano à Bergerac | Un après-midi consacré à la culture
1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Un après-midi consacré à la culture
14H00 Projection du film Le panache au Cinéma Grand Ecran de Bergerac.
14H00-18H00 En partenariat avec la Micro Folie de la CAB (Caveau de Quai Cyrano) immersion artistique à l’époque d’Hercule Savinien Cyrano de Bergerac .
17H00 Conférence de Brigitte Prost, Universitaire, L’écriture de Cyrano et les petits secrets de la pièce , à l’amphithéâtre Dordonha.
20H30 Théâtre, avec une représentation musicale de Cyrano de Bergerac , produit par la compagnie néo-Aquitaine, La Compagnie 11% , à l’auditorium François Mitterrand. .
1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
