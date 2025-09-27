WEEK-END D’ANNIVERSAIRE YOU JUMP Lattes

You Jump souffle ses 10 bougies… et vous êtes invités à faire la fête tout le week-end !

You Jump souffle ses 10 bougies… et vous êtes invités à faire la fête tout le week-end !

On vous prépare un week-end et une soirée de folie le 27 septembre de 18h à 22h avec DJ, surprises et animations tout au long de la soirée.

AU PROGRAMME

Rediffusion exclusive du showcase Triangle des Bermudes qui aura lieu dans notre plus grand parc indoor d’Europe, Palaiseau.

Un DJ SET en live

La présence d’influenceurs pour partager des moments avec vous

Un gâteau géant pour souffler nos 10 bougies ensemble

Animations et surprises tout au long de la soirée

Profitez des meilleurs hits de Triangle des Bermudes “CHARGER”, “LUNETTES”, “CELIBATAIRE”… et bien plus encore !

►Le Week-end:

Commence la journée avec un petit-déj’ offert, puis profite des animations fun sur les trampolines

Tourne la grande roue des cadeaux et repars avec des surprises.

Pendant ce week-end, tous les 100 clients, 10 entrées seront offertes !

JUMPY sera là pour mettre le feu et faire de ce week-end un moment totalement inoubliable ! .

English :

You Jump is celebrating its 10th anniversary? and you’re invited to party all weekend long!

This year, You Jump celebrates 10 years of fun, jumping and incredible moments

German :

You Jump feiert seinen 10. Geburtstag und lädt Sie ein, das ganze Wochenende lang zu feiern!

Dieses Jahr feiert You Jump 10 Jahre Spaß, Jump und unglaubliche Momente

Italiano :

You Jump festeggia il suo 10° compleanno e siete invitati a partecipare alla festa per tutto il weekend!

Quest’anno You Jump festeggia 10 anni di divertimento, salti e momenti incredibili

Espanol :

You Jump celebra su 10º cumpleaños… ¡y estás invitado a unirte a la fiesta durante todo el fin de semana!

Este año, You Jump celebra 10 años de diversión, saltos y momentos increíbles

