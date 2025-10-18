Week-end Danse & Co Espace Charles Trenet Salon-de-Provence
Week-end Danse & Co Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 18 octobre 2025.
Week-end Danse & Co
Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Le festival 100% dédié à la pop culture asiatique et coréenne
LE FESTIVAL WDC SE DÉVOILE !
✨ SAMEDI 18 OCTOBRE JOUR 1 ✨
Préparez-vous à vivre une journée EXCEPTIONNELLE !
SHOWCASE:
• UK
• Sacha, notre pépite aixoise (The Voice Kids)
MASTERCLASS & WORKSHOPS
• 2 Masterclass avec Kyungnam Noh (membre des WE DEM BOYZ)
• Workshop Jump avec Séverine
• ✍️ Atelier d’écriture coréenne
DÉCOUVERTE CULTURELLE
• Conférence culture coréenne
• ️ Exposition photos
⭐ RENCONTRES EXCLUSIVES
• Meet & Greet avec UK
• Photos et dédicaces avec UK
CORRIDOR DES SAVEURS
• BEP VIET (cuisine vietnamienne authentique)
• PALLI PALLI FOOD (spécialités coréennes)
ANIMATIONS
• Random Play Dance
• Rencontre Cosplay
• ️ Village merchandising
• Et bien plus de surprises !
Sans oublier notre Haeng-un-ui Bakwi (Roue de la chance)
Et ce n’est que le DÉBUT !
Dimanche vous réserve encore plus de magie…
✨ DIMANCHE 19 OCTOBRE JOUR 2 ✨
La magie continue avec une journée ENCORE PLUS INTENSE !
SHOWCASES
• Kisu en performance exclusive
• UK & danseurs Show époustouflant
MASTERCLASS & WORKSHOPS
• Jay Kim 2h de pure technique (ex-1MILLION Dance Studio)
• Workshop Marietta Golden
• ✍️ Atelier Écris ton prénom en coréen (3 sessions)
DÉCOUVERTE CULTURELLE
• Conférence Pas si soft tout n’est pas que paillettes
• ️ Exposition photos
• Haeng-un-ui Bakwi (Roue de la chance)
⭐ RENCONTRES EXCLUSIVES
• Meet & Greet avec Kisu
• Photos et dédicaces avec Kisu
CORRIDOR DES SAVEURS
• BEP VIET (cuisine vietnamienne authentique)
• PALLI PALLI FOOD (spécialités coréennes)
ANIMATIONS:
• Random Play Dance
• Défilé libre cosplay animé par Saturaflame
• Squizz Game interactif
• ️ Village merchandising
• Scène ouverte Exprimez votre potentiel !
LE GRAND FINAL vous attend !
La billetterie est accessible en ligne .
Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 09 42 25 contacts@streetmdance.com
English :
The festival 100% dedicated to Asian and Korean pop culture
German :
Das Festival, das zu 100% der asiatischen und koreanischen Popkultur gewidmet ist
Italiano :
Il festival è dedicato al 100% alla cultura pop asiatica e coreana
Espanol :
El festival 100% dedicado a la cultura pop asiática y coreana
