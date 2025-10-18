Week-end Danse & Co Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Week-end Danse & Co Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 18 octobre 2025.

Week-end Danse & Co

Du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 de 10h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Le festival 100% dédié à la pop culture asiatique et coréenne

LE FESTIVAL WDC SE DÉVOILE !

✨ SAMEDI 18 OCTOBRE JOUR 1 ✨

Préparez-vous à vivre une journée EXCEPTIONNELLE !

SHOWCASE:

• UK

• Sacha, notre pépite aixoise (The Voice Kids)

MASTERCLASS & WORKSHOPS

• 2 Masterclass avec Kyungnam Noh (membre des WE DEM BOYZ)

• Workshop Jump avec Séverine

• ✍️ Atelier d’écriture coréenne

DÉCOUVERTE CULTURELLE

• Conférence culture coréenne

• ️ Exposition photos

⭐ RENCONTRES EXCLUSIVES

• Meet & Greet avec UK

• Photos et dédicaces avec UK

CORRIDOR DES SAVEURS

• BEP VIET (cuisine vietnamienne authentique)

• PALLI PALLI FOOD (spécialités coréennes)

ANIMATIONS

• Random Play Dance

• Rencontre Cosplay

• ️ Village merchandising

• Et bien plus de surprises !

Sans oublier notre Haeng-un-ui Bakwi (Roue de la chance)

Et ce n’est que le DÉBUT !

Dimanche vous réserve encore plus de magie…



✨ DIMANCHE 19 OCTOBRE JOUR 2 ✨

✨ DIMANCHE 19 OCTOBRE JOUR 2 ✨

La magie continue avec une journée ENCORE PLUS INTENSE !

SHOWCASES

• Kisu en performance exclusive

• UK & danseurs Show époustouflant

MASTERCLASS & WORKSHOPS

• Jay Kim 2h de pure technique (ex-1MILLION Dance Studio)

• Workshop Marietta Golden

• ✍️ Atelier Écris ton prénom en coréen (3 sessions)

DÉCOUVERTE CULTURELLE

• Conférence Pas si soft tout n’est pas que paillettes

• ️ Exposition photos

• Haeng-un-ui Bakwi (Roue de la chance)

⭐ RENCONTRES EXCLUSIVES

• Meet & Greet avec Kisu

• Photos et dédicaces avec Kisu

CORRIDOR DES SAVEURS

• BEP VIET (cuisine vietnamienne authentique)

• PALLI PALLI FOOD (spécialités coréennes)

ANIMATIONS:

• Random Play Dance

• Défilé libre cosplay animé par Saturaflame

• Squizz Game interactif

• ️ Village merchandising

• Scène ouverte Exprimez votre potentiel !

LE GRAND FINAL vous attend !



La billetterie est accessible en ligne .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 09 42 25 contacts@streetmdance.com

English :

The festival 100% dedicated to Asian and Korean pop culture

German :

Das Festival, das zu 100% der asiatischen und koreanischen Popkultur gewidmet ist

Italiano :

Il festival è dedicato al 100% alla cultura pop asiatica e coreana

Espanol :

El festival 100% dedicado a la cultura pop asiática y coreana

